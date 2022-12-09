В Тюмени на Солдатской аллее прошло возложение цветов в честь Дня Героев Отечества

Фото: "Мегатюмень".

В Тюмени в полдень 9 декабря прошла церемония возложения цветов и венков на мемориальном комплексе «Солдатская аллея» на площади Памяти. Мероприятия было посвящено Дню Героев Отечества.

– Все собравшиеся возложили цветы к вечному огню и памятнику «Помним тебя сынок» в память о Героях Отечества. Затем процессия отправилась в ДНК «Строитель», где прошло чаепитие для матерей и вдов погибших героев, а также торжественный концерт, – передает «Мегатюмень» слова председателя тюменского областного отделения Общероссийской Общественной Организации Семей Погибших Защитников Отечества Ольги Миловановой.

В мероприятии участвовали представители отделения Союза солдатских матерей, Комитета по делам национальностей Тюменской области и других общественных организаций.

День Героев Отечества празднуют в России ежегодно 9 декабря. Традиционно в этот день во всех муниципальных образованиях Тюменской области проходят мероприятия, приуроченные к этой памятной дате.

«Комсомольская правда — Тюмень» ранее писала, что на стене гимназии №16 в Тюмени установили мемориальную доску погибшему в СВО Сергею Морилову.