В Тюмени изменят схему движения двух автобусных маршрутов

В Тюмени изменят схему 2 автобусных маршрутов. Фото: Андрей Новиков

В Тюмени внесены изменения в схемы маршрутов № 3 и 39. Изменения вступят в силу 10 декабря в связи с тем, что на улице Уездной в районе ЖК «Преображенский на Московском» готов к работе временный остановочный пункт.

В «Тюменьгортрансе» сообщают, что теперь жители ЖК «Преображенский на Московском», ЖК «Квартал на Московском» и ЖК «Андерсен Парк» могут воспользоваться услугами городского маршрута № 3 «Центральный рынок – жилой район Преображенский», осуществляющего движение в прямом и обратном направлениях в сообщении с центральной частью города от указанных жилых комплексов.

Кроме того, проезд в направлении города от обустроенной остановки «Преображенский на Московском» также можно будет осуществить маршрутом № 39 «СК «Здоровье» – улица Созидателей».

Оперативно получить справочную информацию о работе пассажирского транспорта общего пользования, информацию о расписании движения, прогнозе прибытия автобуса на остановку, а также сообщить о нарушениях, допущенных водителями или кондукторами (с указанием даты, времени, места, номера маршрута, государственного регистрационного знака автобуса) можно по телефону информационно-справочной службы МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный), на официальном сайте МКУ «Тюменьгортранс» http://www.tgt72.ru или в мобильном приложении для смартфонов и планшетов на операционных системах Android («Тюменский транспорт») и iOS («Тюмень. Транспорт»), в том числе посредством интерактивной карты, на которой можно просматривать маршрут в режиме онлайн и следить за движением автобусов.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, что в Тюмени с 10 декабря изменят схему движения нескольких маршрутов автобусов.