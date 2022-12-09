Тюменец сломал челюсть прохожему, который на него посмотрел

Тюменцу сломали челюсть за безответный взгляд.

В одну из тюменских больниц привезли 26-летнего парня с переломом челюсти. Поскольку сломал он её не собственными усилиями, медики сообщили о криминальном характере травмы в полицию. Участковый выяснил, что травму тюменец получил на парковке у торгового центра — незнакомый мужчина ударил его по лицу без видимых причин.

Мужчину с травмоопасными руками полицейские нашли и доставили в отдел. Там подозреваемый пояснил, что в день происшествия он в своём автомобиле находился на парковке возле одного из торговых центров Тюмени. В какой-то момент он заметил проходящего мимо молодого человека, который на него посмотрел. Выйдя из машины, подозреваемый решил узнать у незнакомца, что его интересует. Не получив ответ, подозрительный водитель оскорбил прохожего, а затем нанёс ему удар кулаком в челюсть.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 3 лет. Бойца отпустили домой под обязательство о явке.

«Комсомольская правда — Тюмень» ранее писала о том, что в Тюмени пьяная дама устроила потасовку с полицейскими, чтобы спасти пьяного мужа от наказания.