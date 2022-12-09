Обвиняемого в убийстве 4-месячной дочери тюменца оставили в СИЗО до 20 января

В Тюмени подозреваемого в убийстве дочери оставили под стражей. Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Тюменцу, которого обвиняют в убийстве ребенка, продлили срок содержания в СИЗО до 20 января 2023 года. Решение об этом 9 декабря принял Ленинский районный суд Тюмени.

Напомним, по версии следствия, в ночь на 21 января 41-летний Фисенко пил у себя дома на улице Оренбургской. В какой-то момент он избил сожительницу из-за бытовой ссоры, а затем досталось и 4-месячной дочери.

Пострадавших доставили в больницу, но спасти девочку не удалось, ребенок скончался.

После трагедии прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты расследования этого уголовного дела. Кроме того, как сообщили в региональном ведомстве, он поручил прокурору Ленинского АО Тюмени провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Мужчина обвиняется в убийстве малолетнего ребенка (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство двух или несколько лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Максимально наказание по этим статьям – до 20 лет лишения свободы.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, что публикация протоколов резонансного уголовного дела стала причиной для возбуждения еще одного уголовного дела.