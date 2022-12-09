У Тюменской области появились большие перспективы в развитии туризма, считает эксперт

В Тюменской области планируют развивать туризм. Фото: Андрей Новиков

Планируемое строительство четырёхзвёздочного отеля в Тобольске и развитие туристического кластера вокруг центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» может стать лишь началом развития туристической отрасли в регионе. По мнению члена Общественной палаты Чувашской Республики Альберта Комахидзе, соглашение между корпорацией «Туризм.РФ» и Тюменской областью дает высокие шансы для реализации всех поставленных целей и задач по развитию туризма в регионе.

– Корпорация «Туризм.РФ» работает как стартовый ускоритель инвестиционных проектов, осуществляет их методологическую поддержку и контролирует сроки реализации, – цитирует Комахидзе «Тюменская линия». – Это дисциплинирует и позволяет выполнить поручение президента по ускорению создания туристической инфраструктуры.

Соглашение между корпорацией «Туризм.РФ» и Тюменской областью было подписано в присутствии заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

Это событие выделил губернатор Тюменской области Александр Моор, который совсем недавно в послании к депутатам областной думы сделал акцент на перспективах развития туризма в регионе.

В Тобольске по условиям соглашения корпорация «Туризм.РФ» привлечет инвестиции в проект. А в «Жемчужине Сибири» проведет мастер-планирование территории с детализацией туристических объектов.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, что в Уватский район туристов собираются заманивать охотой и рыбалкой.