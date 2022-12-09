В Тюменской области женщина выселила из дома родственницу, подарившую это жильё её матери

В Тюменской области пенсионерку хотели лишить единственного жилья. Фото: Андрей Новиков

В Исетском районе Тюменской области прокуратура восстановила права недееспособной пенсионерки на дом, которого её лишили.

В 2010 году женщина-инвалид написала дарственную на свой дом сестре. Та, в свою очередь передарила его дочери. Самая молодая дама в этой цепочке оказалась самой хитрой. Той самой лисичкой со скалочкой из сказки, в которой хитрый пушной зверёк попросился переночевать, да всех из дома и выгнал. Именно так поступила молодая женщина, которая, став владелицей, выселила 67-летнюю дарительницу.

Такое положение дел не устроило опекуна пенсионерки. После обращения в прокуратуру Исетского района стало ясно, что жилищных прав на единственную имеющуюся недвижимость лишили недееспособного инвалида 2 группы.

Прокурорская проверка показала, что в момент подписания договора дарения жилого дома пожилая женщина не была способна понимать значение своих действий и руководить ими в связи с наличием психического заболевания, обусловленного перенесенной серьезной травмой головы.

Прокурор района направил в суд заявление о признании договора дарения жилого дома недействительным.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Права пенсионерки на дом должны быть восстановлены.

Решение суда не вступило в законную силу, но находится на контроле прокуратуры района.

«Комсомольская правда — Тюмень» ранее писала о том, что в Тюмени мать четверых детей лишилась квартиры из-за ипотечных долгов.