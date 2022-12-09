Вылетевший из Сочи в Тюмень самолёт вернулся в аэропорт

Самолет развернулся на взлёте. Фото: Андрей Новиков

Вылетевший ночью из Сочи в Тюмень самолет компании «Северный ветер» прервал взлет из-за того, что один из двигателей не смог набрать полную мощность. Экипаж воздушного судна развернул самолет к пункту вылета, об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Количество пассажиров и способ их отправки в Тюмень пока не известен.

Полёт осуществлял самолет марки Аэробус-321.

Самолет с бортовым номером RA-73326 был построен в 2017 году в Тулузе. Всё это время воздушное судно использовалось только одной авиакомпанией и существенных инцидентов с ним не происходило.

Тем временем сегодня, 9 декабря, из Сочи благополучно прилетел другой самолет. Самолет с бортовым номером RA-73326 остается в Сочи.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, что экипаж самолета рейса Тюмень – Москва сообщил об отказе бортовых систем.