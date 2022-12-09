Тюменца, который изнасиловал школьницу в тату-салоне, отправили в СИЗО

В Тюмени подозреваемого в изнасиловании отправили в следственный изолятор.

В Тюмени Центральный районный суд отправил под стражу горожанина, которого обвиняют в изнасиловании школьницы.

По версии следствия, 4 декабря 2022 года обвиняемый, находясь в помещении тату-салона, будучи в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал 16-летнюю девушку, которая пришла к нему на сеанс нанесения татуировки.

– Вину в инкриминируемом преступлении мужчина не признает. Его причастность к совершению преступления подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей и иными доказательствами, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Следственное управление СКР России пока не дало развернутого комментария в связи с этим происшествием.

Мужчине грозит уголовное наказание по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ. Максимальный срок – 20 лет лишения свободы.

По постановлению суда обвиняемый будет содержаться под стражей по 6 февраля 2023 года.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, что в одном из тату-салонов города школьницу изнасиловал ранее судимый за грабеж мужчина.