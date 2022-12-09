В Тюмени открывают каток в микрорайоне Матмасы

В Тюмени откроют ледовый каток в микрорайоне Матмасы. Фото: Тюмень - наш дом

Перед Новым Годом всё больше ледовых катков открывают в Тюмени. Завтра, 10 декабря, в 14 часов на парковке по улице Тимофея Чаркова (конечная остановка автобуса № 24) торжественно откроют еще один каток.

Прийти на открытие и испробовать лёд на прочность могут все желающие. С собой нужно иметь хорошее настроение и коньки.

Ледовую площадку в жилом районе Матмасы залили две строительные компании – «Улей Девелопмент» и «Создатели». Управа ЛАО установила хоккейные ворота, скамейки и будет содержать каток зимой, очищая ледовую площадку от снега.

Напомним, что на этом катке, как и на всех остальных в Тюмени, кататься можно круглосуточно и абсолютно бесплатно!

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» рассказывала о том, что в экопарке Затюменский открыли ледовый каток площадью 1 400 квадратных метров. Залили каток и в Никольском сквере. Сейчас там заливают горку, по которой можно будет скатиться на лёд местного пруда. Здесь также можно будет кататься круглосуточно и бесплатно.