Трое выпускников тюменской «Школы фермера» РСХБ получили гранты на развитие своего дела

Более 80 слушателей успешно прошли обучение в трех волнах образовательного проекта банка. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени в рамках торжественного награждения работников сельского хозяйства агропромышленного комплекса Тюменской области лучшие выпускники образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера» получили гранты на развитие своего дела. Церемония состоялась в Большом зале правительства Тюменской области.

– Поздравляю всех, кто сегодня будет получать награды, передовиков и всех тех, кто не первый год работает на ниве АПК. Низкий вам поклон и глубокая благодарность, – открыл церемонию заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента АПК Владимир Чейметов.

Как отметил директор Тюменского филиала Россельхозбанка Михаил Стебихов, в Тюменской области более 80 слушателей успешно прошли обучение в трех волнах образовательного проекта банка. Всего же за 1,5 года с момента запуска проект «Школа фермера» вырос во всероссийскую образовательную инициативу, благодаря чему для сельского хозяйства страны были подготовлены тысячи квалифицированных аграриев.

Гранты номиналом 100 тысяч рублей от Россельхозбанка получили три лучших выпускника завершившегося потока образовательного проекта «Школа фермера» – Анастасия Ефимова, Игорь Леонгардт и Тойжан Кенжегузинова. Все они проходили обучение по специализации «Садоводство». Конкурсная комиссия признала их бизнес-планы наиболее эффективными и реализуемыми.

– Помню, когда я только услышала о наборе студентов в проект «Школа фермера», сразу решила участвовать. Некоторые теоретические знания были у меня и до обучения, но многое я узнала именно на практических занятиях, выезжая непосредственно в хозяйства. Могу на своём опыте сказать, что совмещение теоретических знаний и практики даёт двойной эффект, – поделилась впечатлениями Анастасия Ефимова.

«Школа фермера» – это федеральный образовательный проект Россельхозбанка на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров с целью теоретического и практического обучения профессиональных кадров для сельского хозяйства. Слушатели приобретают теоретическую подготовку, изучая правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга; знакомятся с новейшими агротехнологиями, проходят обучение на ведущих предприятиях отрасли, учатся кооперироваться с крупными холдингами. А завершается курс защитой бизнес-планов.

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