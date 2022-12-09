Губернатор Тюменской области поздравил земляков с Днём Героев Отечества

В Тюмени отмечают День Героев Отечества. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В пятницу, 9 декабря, Александр Моор поздравил тюменцев с Днём Героев Отечества

В настоящее время в регионе проживают 2 Героя России. В 2022 году этого звания удостоен командир инженерно-саперного полка, полковник Рустам Галиевич Сайфуллин из села Вагай. В ходе СВО он был дважды ранен.

Почетное звание носит также советский и российский летчик гражданской авиации, подполковник в отставке Владимир Ильич Шарпатов.

Шарпатов – командир самолёта Ил-76, экипаж которого совершил побег из афганского плена в 1996 году.

– День Героев Отечества – памятная дата в честь выдающихся людей, внесших бесценный вклад в защиту Отчизны, укрепление экономического, политического, военного могущества нашей страны. Сильные духом люди, искренне любящие Родину, во все времена были крепкой опорой страны. Сибиряки, тюменцы никогда не боялись трудностей и всегда были надежными защитниками, – сказал Александр Моор в поздравлении.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о том, что творческие коллективы ДНК «Строитель» присоединились к акции «Помним своих героев».