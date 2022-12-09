В Тюменской области в новом году увеличат прожиточный минимум

В Тюменской области увеличат прожиточный минимум.

В Тюменской области с 2023 года прожиточный минимум составит 14 375 рублей. Соответствующий проект постановления готовит правительство Тюменской области.

– Установить с 1 января 2023 года величину прожиточного минимума в Тюменской области (без автономных округов). На душу населения – 14 375 рублей, для трудоспособного населения – 15 669 рублей, для пенсионеров – 12 363 рубля, для детей – 14 176 рублей, – говорится в документе.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что с 1 января 2022 года величина прожиточного минимума по Тюменской области (без автономных округов) составляла 11 950 рублей на душу населения. Для трудоспособного населения – 13 026 рублей, для пенсионеров – 10 277 рублей, для детей – 12 295 рублей.

31 мая Александр Моор подписал постановление об увеличении прожиточного минимума. С 1 июня по 31 декабря 2022 года он установлен в размере 13 919 рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум стал равен 15 172 рубля, для пенсионеров – 11 970 рублей, для детей – 13 723 рубля.