Курьер вез наркотики из Тюмени в Тобольск на такси

21-летний тюменец проработал наркокурьером меньше месяца, а свободы лишится на долгие годы. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В Тюменской области задержали 21-летнего наркокурьера с особо крупной партией. На 56-м километре федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск, вблизи села Созоново, сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль-такси «Рено Логан» для проверки документов.

Водитель спокойно пояснил полицейским, что везет клиента в Тобольск. А вот пассажир при общении с полицейскими вел себя очень беспокойно. Инспекторы ДПС приняли решение досмотреть молодого человека 2001 года рождения

В присутствии понятых в кармане у ранее не судимого молодого человека полицейские обнаружили большой сверток, обмотанный изолентой, в котором находилось 115 разовых доз порошкообразного вещества, общей массой около 57 граммов.

В полиции молодой человек пояснил, что наркокурьером он начал работать в ноябре текущего года. Задержанный перевозил крупные партии наркотиков в разные города Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере».

Максимальное наказание – до 20 лет лишения свободы.

Подозреваемый находится под стражей.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в тюменскую колонию пытались пронести наркотик под видом картошки.