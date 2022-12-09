В Тюмени 9 декабря 2022 года местами будет снег Фото: Андрей Новиков

В Тюмени 9 декабря 2022 года будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -13...-18 градусов, при прояснении до -23 градусов, днем -10...-15 градусов. Днём в Увате -10...-12 градусов, в Сладково -12...-14 градусов.

По народному календарю 9 декабря (26 ноября по старому стилю) Егорий холодный, он же Юрьев день. Это единственный день года, во время которого в XI–XVII веках крестьяне могли переходить от одного помещика к другому. После это право у крестьян отобрали... Тогда и родилась фраза: «Вот тебе, бабушка и Юрьев день».

Считается, что на Юрия Осеннего у волков свадьба и они ходят стаями. По русским представлениям, и сам святой Егорий ездит верхом на волке.

Хозяйки в этот день делали выпечку в форме лошадей, а мужчины относили сдобу в чистое поле, приговаривая: «Милостивый Егорий, не бей и не ешь нашу скотину, мы тебе коней принесли, их и отведай!».

Приметы 9 декабря:

- Шум из колодца — к морозной зиме,

- Мороз с утра — через 10 дней будет такая же погода,

- Оттепель — к частым потеплениям зимой,

- Ветер дует с севера — заморозки будут сильные,

- В мороз льду у реки выступила вода — скоро погода изменится в лучшую сторону.