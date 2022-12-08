В Тобольске столкнулись Datsun, МАЗ и КамАЗ-ассенизатор

Фото группы Вконтакте "ЧС Тобольск".

В Тобольске на трассе Р404 в районе поворота на территорию ЗКСМ (заброшенный завод керамзитных строительных материалов), произошло ДТП с участием 3 автомобилей.

Авария произошла около 17.30.

Фото группы Вконтакте "ЧС Тобольск".

Предварительно легковой datsun занесло на скользкой дороге и он по касательной задел ассенизатор, а затем вылетел навстречу МАЗу. Водитель большегруза, в попытке уйти от столкновения, резко вывернул руль в сторону от трассы, от чего автомобиль перевернулся. Травмы получил водитель легкового автомобиля, его доставили в ОКБ №3.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о смертельной аварии на тобольском тракте в Тюмени.