Тюменские медики с нового года начнут получать спецдоплаты

С нового года медикам начнут выплачивать спецдоплаты. Фото: Предоставлено "КП"

С 1 января 2023 года в России отдельные категории врачей, среднего и младшего медицинского персонала получат дополнительные выплаты в диапазоне от 4 тыс. до 18,5 тыс. руб. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Теперь врачи центральных и районных больниц будут получать надбавку в 18,5 тыс. руб. в месяц, врачи первичного звена — 14,5 тыс. руб., врачи скорой медпомощи — 11,5 тыс. руб.

- Среднему медперсоналу центральных и районных больниц ежемесячно будут выплачивать по 8 тыс. руб., среднему медперсоналу первичного звена — 6,5 тыс. руб., фельдшерам и медсестрам скорой медицинской помощи — 7 тыс. руб., младшему медперсоналу — 4 тыс. руб., отметила Голикова.

Фельдшеры скорой медпомощи, принимающие вызовы, будут получать доплату 4,5 тыс. руб. в месяц, добавила она.

- В бюджете Фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год предусмотрено 152,4 млрд руб. Мы предполагаем, что этими выплатами будет охвачено порядка 379 тыс. врачей, 725 тыс. среднего медицинского персонала и чуть более 65 тыс. младшего медицинского персонала, — уточнила вице-премьер.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что на реализацию национального проекта «Здравоохранение» в Тюменской области потратят более 700 млн рублей.