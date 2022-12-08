В Тюмени продали недостроенный «замок» на Червишевском тракте

В Тюмени продали недостроенный замок. Фото: Google Карты

В Тюмени за 70 млн рублей продали «замок» на Червишевском тракте. Общая площадь достроенного на 62% здания — 797 квадратных метров. Строение находится на автодороге «Байкал» (на подъезде к Тюмени по Червишевскому тракту). На торги здание выставил Арбитражный суд Тюменской области. Предыдущий собственник достроить объект не смог.

Возведение замка на Червишевском тракте началось еще в 2006 году, стройка активно продолжалась 2-3 года. На протяжении последних 11 лет на объекте активных строительных работы не вели.

Здание строила компания «Арго», принадлежащая депутату областной думы Владимиру Пискайкину. После того, как со строительством начались проблемы, стройку забрали на баланс областного правительства.

Заявку на покупку здания оставила некая бизнесвумен. Женщина уже внесла задаток в размере 14 млн рублей. Она оказалась единственной, кто решил принять участие в аукционе.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что в Тюмени продают старинный особняк Ядрышникова. Старинный особняк оценили в 55 миллионов рублей.