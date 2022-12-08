Тюмень прошла отбор министерства образования на строительство межвузовского кампуса

В Тюмени построят межвузовский кампус мирового уровня. Фото: Министерство образования и науки.

Первые 9 межвузовских кампусов появятся в Архангельске, Новгороде, Перми, Самаре, Южно-Сахалинске, Иваново, Хабаровске, Сириусе и Тюмени.

В министерстве образования и науки сообщили, что на строительство кампусов мирового уровня в 9 регионах России выделят 103 млрд рублей из федерального бюджета, еще 105 млрд - частные инвестиции и 21 млрд - региональные вложения.

- Наш проект выдержал в конкурентной борьбе. Из 39 заявок отобраны только 9. Это результат серьезной работы, которую мы провели: от архитектурной концепции и обсуждения будущего кампуса до формирования и подачи заявки, - написал Александр Моор в своём телеграм-аккаунте.

По мнению губернатора Тюменской области благодаря реализации проекта появится новая инфраструктура, максимально усилится образовательный, научный и инновационный потенциал наших вузов и исследовательских центров.

В минобразования сообщили, что к 2030 году в России планируют создать сеть из 25 современных кампусов мирового уровня.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что тюменские студенты обсуждали, как будет выглядеть межвузовский кампус.