Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика8 декабря 2022 13:24

Химико-аналитическая лаборатория АО «Транснефть – Сибирь» в ХМАО-Югре получила подтверждение компетентности

Подтверждение компетентности проводилось с участием представителей Росаккредитации
Утвержденная область аккредитации лаборатории ЛПДС «Южный Балык» включает 16 методик измерений по 10 показателям качества.

Утвержденная область аккредитации лаборатории ЛПДС «Южный Балык» включает 16 методик измерений по 10 показателям качества.

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Химико-аналитическая лаборатория (ХАЛ) ЛПДС «Южный Балык» АО «Транснефть – Сибирь» прошла первичное подтверждение компетентности в рамках ранее полученной аккредитации на соответствие условиям и стандартам по выполнению необходимых исследований и измерений в области контроля качества нефти.

Подтверждение компетентности проводилось с участием представителей управления Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация) по Уральскому федеральному округу. По результатам успешно пройденной процедуры, которая по требованиям Росаккредитации проводится спустя один год после получения аккредитации, химико-аналитическая лаборатория ЛПДС «Южный Балык» включена в реестр аккредитованных лиц.

В настоящее время химико-аналитическая лаборатория ЛПДС «Южный Балык» включена в реестр аккредитованных лиц.

В настоящее время химико-аналитическая лаборатория ЛПДС «Южный Балык» включена в реестр аккредитованных лиц.

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

В ходе проверки была проведена оценка действующей системы менеджмента качества химико-аналитической лаборатории ЛПДС «Южный Балык», знаний и навыков выполнения аналитических работ персоналом. Кроме того, экспертная группа отметила соответствующую квалификацию работников ХАЛ (в штате 17 человек), высокий уровень оснащенности лаборатории современным оборудованием, химическими реактивами и расходными материалами, необходимыми для проведения испытаний согласно заявленной области аккредитации лаборатории. Также ХАЛ располагает государственными стандартными образцами, необходимыми для осуществления внутрилабораторного контроля достоверности результатов испытаний в необходимом объеме.

Утвержденная область аккредитации лаборатории ЛПДС «Южный Балык» включает 16 методик измерений по 10 показателям качества.

Справочно:

Химико-аналитическая лаборатория после получения аккредитации в последующие годы обязана подтверждать свою компетентность. Первичное подтверждение проводится через год после получения аккредитации, повторное – каждые два года. В настоящее время химико-аналитическая лаборатория ЛПДС «Южный Балык» включена в реестр аккредитованных лиц.