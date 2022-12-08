В Тюмени установили мемориальную доску погибшему в СВО Сергею Морилову

В гимназии №16 открыли мемориальную доску Сергея Морилова, погибшего в СВО. Фото: Тюменская линия

В тюменской гимназии № 16 установили мемориальную доску Сергею Морилову, который в мае 2022 года добровольцем отправился в зону проведения специальной военной операции. Сергей погиб 2 июня во время боёв за Красный Лиман. Посмертно он награжден орденом Мужества.

– Гибель выпускников – это большое горе. Но мы, как люди военные, это понимаем, готовы к выполнению поставленных боевых задач. Особенно сейчас в это неспокойное время. Важна память обо всех наших парнях, которые погибли при исполнении воинского долга. Мы храним и чтим эту память, – передает «Тюменская линия» слова полковника Михаила Багрова заместителя начальника ТВВИКУ по военно-политической работе.

Фото: Тюменская линия

На открытии мемориальной доски присутствовали ближайшие родственники Сергея Морилова. Его бабушка, мать, жена и сын первыми возложили алые гвоздики к памятной доске.

– Мой сын был очень добрым ко всем окружающим. Любил животных, с детства приносил в дом и крыс, и кошек, собак. Еще он был ответственным и целеустремленным. Любил, почитал всех родных – дедушку, которого уже нет, бабушку, сегодня она с нами на открытии доски. И, конечно же, жену и сына оберегал. Сергей – это единственный мой сын, боль утраты останется со мной до конца жизни, – рассказала Нина Морилова.

В следующем году учиться в гимназию № 16 придет подрастающий сын Сергея Морилова.