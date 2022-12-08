Лучшие студенты и аспирант ГАУ Северного Зауралья получили сертификаты на стипендии от Россельхозбанка в этом году

Россельхозбанк будет оказывать финансовую поддержку пяти лучшим студентам и аспиранту ГАУ Северного Зауралья. Фото: Пресс-служба департамента информатизации Тюменской области

В 2022-2023 учебном году Россельхозбанк будет оказывать финансовую поддержку пяти лучшим студентам и аспиранту ГАУ Северного Зауралья. Сертификаты на именную стипендию от банка они получили в рамках торжественного награждения работников сельского хозяйства агропромышленного комплекса Тюменской области. Церемония состоялась в Большом зале Правительства Тюменской области при участии заместителя губернатора Тюменской области, директора Департамента АПК Владимира Чейметова и директора Тюменского регионального филиала Россельхозбанка Михаила Стебихова.

В этом году стипендиатами стали Ангелина Давлатова, («Зоотехния», 4 курс бакалавриата); Светлана Гилева («Агроинженерия», 2 курс магистратуры); Анна Безбородова («Агрохимия», 1 курс аспирантуры); Валерия Казекина («Агрохимия», 1 курс магистратура); Анастасия Меньщикова («Агрохимия и агропочвоведение», 4 курс бакалавриата); Данил Саранчин («Агроинженерия», 4 курс бакалавриата).

– Я очень рад познакомиться с лучшими студентами аграрного университета. Поддержка талантливой молодежи, которая готова жить и работать на селе – одна из приоритетных задач Россельхозбанка. Для нас важно отметить ребят, которые прикладывают все силы, чтобы вырасти большими специалистами и трудиться на Тюменской земле. Хочется поздравить новых стипендиатов и пожелать не бояться трудностей, радоваться успехам и стремиться всегда к победе, – подчеркнул директор Тюменского филиала РСХБ Михаил Стебихов.

На участие в стипендиальной программе РСХБ могут претендовать студенты и аспиранты, демонстрирующие отличную успеваемость, ведущие научную деятельность и активно участвующие в жизни вуза. Ежемесячная стипендия студентов составляет 15 тыс. рублей, аспирантов – 20 тыс. рублей.

– Это большая честь для меня быть стипендиатом Россельхозбанка. Я благодарна университету и банку, что для студенчества есть такие формы поддержки, – отметила стипендиат Анна Безбородова.