В Тюмени директора автосалона судят за мошенничество и растрату

В Тюмени владельца автосалона обвиняют в мошенничестве. Фото: Предоставлено "КП"

В Тюмени на скамье подсудимых оказался генеральный директор ООО «Автомир», которого подозревают в мошенничестве и растрате на сумму более 14 млн рублей.

Прокуратура обвиняет 37-летнего бизнесмена в 18 преступлениях. В том числе чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном и особо размере) и трех преступлениях, предусмотренных чч. 3, 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размере).

По версии следствия гендиректор «Автомира» в период с февраля по октябрь 2021 года, реализовал интересную схему по завладению обманным путем автомобилями и денежными средствами клиентов.

Сотрудники автосалона, ни о чем не подозревая, подыскивали граждан, разместивших в интернете объявления о продаже авто, и приглашали воспользоваться услугами фирмы. Создавая видимость предоставления услуги по продаже автомобиля, обвиняемый заключал с владельцами транспортных средств договоры комиссии, согласно которым в течение 5 дней после продажи автомобиля автосалон перечислит денежные средства владельцам авто с удержанием 30 тыс. рублей комиссионного вознаграждения.

Общий ущерб от этой деятельности оценён в 14 млн рублей. Пострадавшими числятся 20 тюменцев. На время суда арест наложен на 20 автомобилей. Потерпевшие предъявили иски на сумму более 10 млн рублей.

Сейчас мужчина находится под стражей. Дело передано в суд, вскоре будет озвучена дата первого заседания.