Владимир Путин подписал указ о назначении двух федеральных судей в Тюмени

В Тюмени получили повышение двое помощников судей.

Стало известно о назначении судей двух федеральных судов в Тюменской области. В соответствии с указом президента России Владимира Путина от 7 декабря 2022 № 892 «О назначении судей федеральных судов» судьей Арбитражного суда Тюменской области назначена Олеся Викторовна Кузнецова. Ранее Кузнецова занимала в нем позицию помощника судьи.

На должность судьи Калининского районного суда Тюмени назначен Борис Сергеевич Степанов. Он также ранее занимал должность помощника судьи.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, что в Арбитражном суде Тюменской области назначен новый руководитель, Олег Жирных. 18 ноября нового руководителя представили служащим.