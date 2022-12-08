В Тюменской области передали в суд дело о гибели 2-летнего ребенка в детском саду

В Тобольске будут судить воспитательницу, обвиняемую в причинении смерти по неосторожности. Фото: Предоставлено "КП"

В тобольский районный суд передано дело о гибели 2-летнего ребенка в детском саду.

Напомним, в причинении смерти по неосторожности обвиняют 31-летнюю воспитательницу детского сада в Тобольске. Трагический инцидент произошёл 19 сентября 2022 года во время прогулки детей. Двухлетняя девочка погибла в домике-беседке. На теле ребенка не нашли каких-либо телесных повреждений.

По версии следствия, воспитатель, ввиду небрежного и ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, не обеспечила должного присмотра за детьми, в связи с чем двухлетний ребенок, оставшийся без внимания воспитателя, погиб. Теперь её обвиняют в причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – 3 года лишения свободы.

Первое заседание в Тобольском районном суде назначено на 19 декабря.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о трагическом случае в областной столице, когда пьяный мужчина до смерти отпинал соседа-пенсионера по жизненно важным органам.