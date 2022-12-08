Тюменцы массово скупают автомобили из Казахстана

В Тюменскую область везут иномарки из Казахстана. Фото: Андрей Новиков

Ввоз автомобилей с иностранной регистрацией в Тюменскую область из Казахстана увеличился в 56 раз. Автомобильный рынок в России испытывает тяжелые времена из-за ухода иностранных автопроизводителей.

– С начала года на тюменском и тобольском таможенных постах осуществлено взимание утилизационного сбора в отношении 668 транспортных средств, ввезенных из Казахстана. В прошлом году ввезли только 12 автомобилей, – сообщили в таможенном управлении.

Ранее, отмечая увеличение ввоза автомобилей из Казахстана, в Тюменской таможне отмечали, что самыми популярными завозными моделями автомобилей стали Toyota Land Cruiser, Hyundai Santa Fe, Mitsubishi Pajero, Hyundai Sonata, Hyundai Tucson и Kia Sportage.

В Тюменской таможне напомнили, что в отношении автомобилей из Казахстана, имеющих статус товаров ЕАЭС, таможенная пошлина не взимается. В таможенный орган уплачивается только утилизационный сбор. При этом гражданам, постоянно проживающим в России, запрещено ввозить в страну автомобили, выпущенные в Казахстане по пониженным и нулевым ставкам ввозных таможенных пошлин.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, что власти начали активную борьбу с импортом автомобилей с пониженными пошлинами.