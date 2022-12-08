Двое детей пострадали в ДТП в Тюмени сегодня утром

В одной из машин находились дети, которых отец вёз в школу. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В центре Тюмени утром 8 декабря столкнулись "Фольксваген" и ВАЗ2107. ДТП произошло на улице Максима Горького. В результате аварии пострадали пассажиры «Фольксвагена»- 12-летняя девочка и 6-летний мальчик, которых отец вёз в школу и детсад. Ни один из детей не был пристегнут ремнем безопасности, 6-летний мальчик сидел на сиденьи, а не в специальном детском кресле.

Травмы получил и водитель «сёмерки». Оба автомобилиста были трезвыми.

В пресс-службе тюменского ГИБДД сообщили, что по предварительным данным именно иномарка с детьми выехала на встречную полосу, где и произошло столкновение. Обстоятельства автоаварии выясняют.

Авария произошла рано утром на улице Максима Горького. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

ГИБДД призывает водителей, перевозящих детей в автомобилях, к аккуратному вождению, выбору безопасной скорости.

«Комсомольская правда — Тюмень» ранее писала о том, что на перекрестке улиц Полевой и Садовой под колеса машину попал первоклассник, который шёл в школу. Сбивший ребенка 30-летний водитель уехал с места ДТП и вернулся только после звонка из ГИБДД. Ребенка доставили в больницу.