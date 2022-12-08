Центр Тюмени будут разгружать от транспорта платными парковками

Платных парковок в Тюмени станет больше. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

В центре Тюмени появится более 1500 машино-мест на платных парковках. Об этом 7 декабря рассказал глава Тюмени Руслан Кухарук.

– Тюмень занимает одну из лидирующих позиций по уровню автомобилизации. В городе зарегистрировано около 400 000 транспортных средств, 300 000 из них – личный транспорт. Нагрузка на улично-дорожную сеть с каждым годом возрастает, – пояснил Кухарук. – Организация платного парковочного пространства – это один из механизмов, который позволяет разгрузить центральную часть города.

Стоимость 1 часа на платной парковке - 30 рублей. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

До конца года в Тюмени планируют установить 34 паркомата. В ближайшее время парковки обустроят в периметре улиц Первомайской – Республики – Осипенко – Орджоникидзе – Советской. Еще один участок с платными парковками организован в районе улиц Луначарского – Ирбитской – Ямской – Коммунистической. Появятся платные парковки и на Республики – от улицы Максима Горького до улицы Мельникайте.

– Большинству людей, которые приезжают в центр города, важно удобно и безопасно поставить свой автомобиль. Стоимость парковки – 30 рублей в час – для многих является комфортной, – сказал Руслан Кухарук.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее рассказывала о том, зачем нужны платные парковки в центре города и что грозит тем, кто не станет платить.