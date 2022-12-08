В Тюменской области заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 13% за неделю

В Тюменской области увеличились темпы заболеваемости ОРВИ и гриппом. Фото: Предоставлено "КП"

В Тюменской области резко ухудшилась ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом. По данным регионального отделения Роспотребнадзора, с 28 ноября по 2 декабря тюменцы стали заболевать на 13,2 % больше по сравнению с предыдущей неделей.

Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на прошедшей неделе зарегистрирован во всех возрастных группах населения, но эпидемический порог пока не превышен.

В структуре циркулирующих вирусов гриппа чаще всего встречается пандемический вирус гриппа А (H1N1)-2009, так называемый «свиной грипп».

По данным Роспотребнадзора, в Тюменской области 60,1% населения вакцинировались против гриппа.

В регионе идёт на спад заболеваемость коронавирусом. На данный момент показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 40,69.

Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и COVID-19 находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора.

В ноябре «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что эпидемиологический порог по ОРВИ и гриппу был превышен, однако затем заболеваемость пошла на спад.