В Тюмени 8 декабря 2022 года потеплеет до -9 градусов

8 декабря в Тюмени будет переменная облачность. Фото: Андрей Новиков

В Тюмени 8 декабря 2022 года ожидается переменная облачность, без существенных осадков, днем в северных районах местами небольшой снег, ветер юго-западный, западный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с, температура ночью -17...-22 градусов, при прояснении до -27градусов, днем -9...-14 градусов.

Прогноз погоды на 8 декабря. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 8 декабря (25 ноября по старому стилю) Климентьев день, он же — Клим Холодный. Назван в честь папы Римского Климента I. В православии его почитают как одного из первых христианских проповедников в русских землях (по преданию, его сослали из Рима в район современного Севастополя).

В старину считалось, что именно с этого дня начинается суровая зима.

Особое поверье было связано с людьми, появившимися на свет в этот день. Говорили, что у избы родившегося на Клима собираются волки. Поэтому такой человек старался лишний раз не выходить из дома, особенно с наступлением темноты.

Народные приметы.

Если снег — лето будет с частыми дождями.

Иней на сухой траве — к морозу.

Птицы жмутся ближе к домам — перед снегопадом.

Снег буграми — к хорошему урожаю.

В мороз поверх льда на реках выступила вода — к потеплению.

Небо пеленой затянуло — будет снег.