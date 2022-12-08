В Тюмени 8 декабря 2022 года потеплеет до -9 градусов

8 декабря в Тюмени будет переменная облачность.
Фото: Андрей Новиков
В Тюмени 8 декабря 2022 года ожидается переменная облачность, без существенных осадков, днем в северных районах местами небольшой снег, ветер юго-западный, западный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с, температура ночью -17...-22 градусов, при прояснении до -27градусов, днем -9...-14 градусов.
Прогноз погоды на 8 декабря.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области
По народному календарю 8 декабря (25 ноября по старому стилю) Климентьев день, он же — Клим Холодный. Назван в честь папы Римского Климента I. В православии его почитают как одного из первых христианских проповедников в русских землях (по преданию, его сослали из Рима в район современного Севастополя).
В старину считалось, что именно с этого дня начинается суровая зима.
Особое поверье было связано с людьми, появившимися на свет в этот день. Говорили, что у избы родившегося на Клима собираются волки. Поэтому такой человек старался лишний раз не выходить из дома, особенно с наступлением темноты.
Народные приметы.
Если снег — лето будет с частыми дождями.
Иней на сухой траве — к морозу.
Птицы жмутся ближе к домам — перед снегопадом.
Снег буграми — к хорошему урожаю.
В мороз поверх льда на реках выступила вода — к потеплению.
Небо пеленой затянуло — будет снег.