В Тюмени на Лесобазе произошло ДТП, машина перевернулась на крышу

Фото: соцсети.

В Тюмени в районе Лесобазы произошло ДТП с опрокидыванием легкового автомобиля. Инцидент произошёл незадолго до полуночи.

Автор кадров, появившихся в социальных сетях, не назвал точного места ДТП или марки автомобиля, перевернувшегося на крышу. Но в комментариях отметились другие очевидцы, которые утверждают, что обошлось без жертв.

Фото: соцсети.

«Комсомольская правда — Тюмень» ранее рассказывала о том, что «мост дураков» добавил себе еще одну звездочку за «сбитый» автомобиль. 7 декабря под ним не сумела проехать «Газель» -фургон высотой 2,9 метров (при ограничении 2,3 метра).