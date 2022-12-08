В Тюменской области открыли еще одну ледовую переправу

В Уватском районе открыли ледовую переправу. Фото: администрация Уватского района.

В Уватском районе Тюменской области открыли еще одну ледовую переправу. С 6 декабря она действует рядом с деревней Тугалово.

Здесь запущены полосы шириной по 25 метров и длиной по 264 метра. Отдельно обустроена пешеходная дорожка шириной 5 метров.

Максимально допустимый вес автомобиля, на которым можно проехать по льду Иртыша, – 5 тонн.

– Полосы огорожены разделительными вехами, установлены пункты обогрева, инвентарь для оказания помощи утопающему и информационные знаки. Толщина льда на переправе составляет от 45 до 60 сантиметров, – рассказал мастер Уватского участка ДРСУ-6 АО «ТОДЭП» Алексей Слинкин.

Дорожное предприятие продолжит работу по наращиванию пропускной способности переправы, пока ее грузоподъемность не составит 50 тонн.

В Увате ледовую переправу для автомобилей открыли 25 ноября.

От села Тугалово до ближайшего автомобильного моста несколько сотен километров в обе стороны. Летом здесь функционирует паромная переправа.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, что в Тобольске ледовую переправу открыли 1 декабря.