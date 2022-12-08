Повторения 90-х не случится, все социальные обязательства в России будут исполнены, заверил Володин

Фото: скриншот видео с сайта Дума-ТВ.

На заседании Госдумы депутаты приняли закон о повышении минимального размера оплаты труда на 6,3% с 1 января 2023 года. Теперь МРОТ будет равен 16 242 рублям.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин при этом заявил, что, несмотря на непростые времена, все социальные обязательства государства будут выполнены. Повторения ситуации 1990-х годов, когда экономические трудности перекладывались на плечи россиян, больше точно не произойдет, сказал Володин.

– Решение принимается в непростое время. Но надо сказать, что вот только мы недавно принимали бюджет на следующий год, вы не увидели ни одной программы, которая была бы свёрнута. Это очень непросто! Мы с вами помним, как в 1990-е годы все проблемы переложили на плечи населения, – сказал спикер Госдумы на пленарном заседании.

По словам Володина, в настоящее время повторение ситуации 1990-х в стране попросту невозможно. По мнению Вячелава Володина сейчас самое время заниматься решением социальных вопросов и улучшением жизни граждан. В том числе повышением зарплат и выплат.

Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете страны на 2023 – 2025 годы. По предложению депутатов Государственной думы в программу развития территорий включены регионы, где социально-экономическая ситуация существенно ухудшилась. Это касается и регионов, граничащих с недружественными России государствами.