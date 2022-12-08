В Тюмени этап Кубка России по биатлону собрал 150 спортсменов

Виктория Сливко. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Под Тюменью в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" начался Кубок России по биатлону.

На соревнования приехали 150 спортсменов из 24 регионов России. В том числе участники и призеры Олимпийских игр Евгений Гараничев и Александр Логинов.

- Комплекс "Жемчужина Сибири" полностью готов к проведению соревнований. Лыжная трасса в отличном состоянии, стадион установлен по всем правилам. Замечаний со стороны тренеров и представителей команд после официальной тренировки не поступало, - сказал главный судья 3 этапа Кубка России Константин Садовников.

Проведение соревнований зависит от погоды. Если столбик термометра покажет ниже -20 градусов, жюри может принять решение об отмене старта.

- Такое чувство, что морозы переезжают за нами на машине. Я уже привыкла, подобрала одежду для такой погоды, поэтому сложностей не испытываю на тренировках. За меня будет болеть мама, приедут многие друзья, - говорит тюменская спортсменка Виктория Сливко.

Виктория заняла второе место в женской гонке в Уватском районе на этапе Кубка России, который проходил с 3 по 4 декабря.

Третий этап продлится с 6 по 12 декабря.

«Комсомольская правда — Тюмень» ранее писала, что ради этапа Кубка России в «Сибирской жемчужине» в областную столицу приехал комментатор Дмитрий Губерниев.