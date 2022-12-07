Тюменские предприниматели приняли участие в правовом диктанте

В Тюмени прошёл правовой диктант

4 декабря 2022 года в 27 регионах России состоялся правовой диктант для предпринимателей. Участие в акции приняли 1 975 человек, и Тюменская область отличилась не просто проведением мероприятия в оффлайн-формате, но и дальнейшим разбором судебной практики прецедентных кейсов по блокам правого диктанта. Организатором площадки выступила Западно-Сибирская правовая палата при содействии Ассоциации юристов России.

Правовой диктант для предпринимателей – некоммерческий социальный проект, направленный на повышение юридической грамотности предпринимателей. Именно поэтому в приглашении участников поддержку оказали Торгово-промышленная палата ТО, ТРО «Деловая Россия», Союз работодателей ТО и отраслевые профессиональные объединения.

В уютном зале им. Потапова в стенах Тюменского государственного университета чтецы диктовали участникам диктанта вопросы по 6 блокам, а затем, после сдачи анкет, аналитики блока – юристы, адвокаты, налоговые консультанты и медиаторы – обсуждали итоги и практику.

Блок «Организационно-корпоративное управление» был зачитан Владимиром Ульяновым, депутатом Тюменской областной думы, председателем Совета ТРО «Ассоциация юристов России». Блок «Налоги» читала Наталья Буслаева, член Союза ЗСПП, руководитель проекта «Правовая беседа» и компании НП «Фидес». Блоки «Оформление отношений с командой» и «Эффективные договоры» зачитал предпринимателям Павел Меньщиков, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в ТО. Председатель ТРО ООО «Деловая Россия» Татьяна Ярославцева зачитала один из самых «замороченных» для предпринимателей блоков – «Интеллектуальная собственность, реклама и персональные данные». Зафиналила чтение самого нового блока «Релокация бизнеса и отдельных членов команды» активный предприниматель и руководитель одной из самых крупных рекламно-производственных компаний «Olmar Group» Наталья Завитневич.

Наиболее сложным для предпринимателей традиционно оказался блок с защитой прав на интеллектуальную собственность.

Наиболее сложным для предпринимателей традиционно оказался блок о защите прав на интеллектуальную собственность, и новую «дыру» в знаниях предприниматели продемонстрировали в сфере релокации бизнеса. Последнее понятно в силу того, что с учетом внешнеполитических и изменяющихся экономических факторов предприниматели начинают экспериментировать с релокацией бизнеса в другие регионы и страны, стремятся осваивать трансграничные правовые механизмы взаимодействие с новыми юрисдикциями, партнерами, налоговыми и патентными системами, а также контрагентами. Первые ошибки тут уже есть, однако четкой сложившейся юридической практики пока нет. Лучше всего знания предпринимателей оказались в области налогового законодательства и финансового управления компанией. Благодаря возможности пообщаться как друг с другом, так и с практиками юротрасли предприниматели смогли сформировать общие наиболее болезненные тематики и обсудить дорожную карту по их разрешению либо договориться о персональных встречах с юристами.

Фото и видео с правового диктанта можно найти на странице ЗСПП: https://vk.com/club194186251

*** Организаторы благодарят деловых партнеров правового диктанта для предпринимателей:

- Тюменский государственный университет – первый университет Тюменской области, который был открыт в 1930 году: https://studyinrussia.ru/study-in-russia/universities/utmn/

- рекламно-производственную компанию «Olmar Group» http://www.olmarpress.com/

- производственную компанию чистой воды ООО «Акватель» https://a-tel.ru/

- юридическую компанию НР «Фидес», 530970@inbox.ru

#правоваяграмотность#юристы#правовойдиктант#предприниматели#бизнес#зспп#

18+