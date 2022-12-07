В Тюмени задержали бизнесмена из Армении с тысячами цветов

В Тюмень не пустили бизнесмена с цветами.

В аэропорту Рощино задержали армянского бизнесмена, прилетевшего с 2 700 цветов. У мужчины не было при себе необходимого сертификата.

Предпринимателя оштрафовали.

Напомним, согласно действующему законодательству, ввоз в Россию подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска может быть осуществлен только при наличии фитосанитарного сертификата. Его выдает национальная организация по карантину и защите растений страны-экспортера.

«Комсомольская правда — Тюмень» ранее писала о том, что пьяную тюменку не пустили на борт в аэропорту Рощино.