В Тюмени задержали бизнесмена из Армении с тысячами цветов

В Тюмень не пустили бизнесмена с цветами.
В аэропорту Рощино задержали армянского бизнесмена, прилетевшего с 2 700 цветов. У мужчины не было при себе необходимого сертификата.
Предпринимателя оштрафовали.
Напомним, согласно действующему законодательству, ввоз в Россию подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска может быть осуществлен только при наличии фитосанитарного сертификата. Его выдает национальная организация по карантину и защите растений страны-экспортера.
«Комсомольская правда — Тюмень» ранее писала о том, что пьяную тюменку не пустили на борт в аэропорту Рощино.