Энергетики повысили надежность электроснабжения ТСН «Серебряный бор»

Фото: Вячеслав Шаркунов.

В Тюменской области «Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения ТСН «Серебряный бор», где круглогодично проживают более тысячи человек. Энергетики в 1,5 раза увеличили мощность уже имеющейся трансформаторной подстанции и дополнительно установили новую ТП.

Несмотря на сельскохозяйственное назначение земель, бывшее СНТ под Тюменью быстро выросло в коттеджный поселок. Сети садоводов ранее были бесхозяйными и стихийно строились более 20 лет назад для ведения дачного хозяйства. В среднем нагрузка в домах в 5 раз превышает предусмотренные для садовых участков 3 кВт. К тому же для многих потребителей, отказавшихся проводить газ, электроэнергия осталась единственным источником тепла.

Специалисты заменили силовой трансформатор на подстанции 10/0,4 кВ (ТП). Мощность обновленного оборудования выросла в полтора раза и составила 630 кВА. Для компенсации резкого роста нагрузки из-за использования электрокотлов энергетики дополнительно установили новую ТП мощностью 400 кВА и начали подготовки к монтажу еще одной.

Всего за последний месяц энергетики заменили 14 силовых трансформаторов в 10 населенных пунктах Тюменского района на агрегаты с большей мощностью. Выполненный объем работ – результат тщательного анализа годами формировавшейся проблематики бесхозяйных и муниципальных сетей и обратной связи от потребителей. Энергокомпания продолжает взаимодействие с муниципалитетами по решению и другой проблемы СНТ – секционированию и увеличения пропускной способности линий.