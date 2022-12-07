Очередной жертвой «моста дураков» в Тюмени стала «Газель»

Очередная жертва "моста дураков". Фото: соцсети.

В поселке Боровском под Тюменью «мост дураков» продолжает собирать свой урожай.

В тоннель под железнодорожными путями в Боровском не может проехать транспорт высотой более 2,3 метра. Однако водители грузовиков не оставляют попыток это сделать.

На этот раз под знак, на котором максимальная высота транспорта обозначена как 2,3 м, пыталась проехать «Газель» с фургоном. Стандартная высота такого фургона – 2,9 метра.

В «мост дураков» грузовики различной высоты врезаются с такой регулярностью, что с каждой стороны от въезда установлены по 3 предупреждающих знака: два из них показывают высоту, еще один – запрет на проезд грузового транспорта.

Предупреждающие знаки. Фото: Google Карты

Точно такая же «Газель-фургон» врезалась в «мост дураков» 30 октября (в День автомобилиста). А 2 декабря тут отметился автобус, высота которого также 2,9 метра.

Водитель автобуса немного неподрассчитал высоту. Фото: соцсети.

Количество жертв моста исчисляется уже сотнями и, похоже, список будет только увеличиваться.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала, что в Тюмени спроектируют новый мост, транспортную развязку и два тоннеля.