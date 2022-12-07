В Тюменской области вынесли приговор поджигателям леса

В Тюменской области вынесли приговор лесным поджигателям. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В Тюменской области вынесли приговор 26-летнему тюменцу и 36-летнему сельчанину из Бердюжского района. Сладковский районный суд признал их виновными в поджоге леса.

19 октября 2021 года в вечернее время обвиняемые поочередно поджигали сухую траву в 3 километрах от села Гуляй-Поле Сладковского района. Затея удалась: огонь выжег траву, а затем перекинулся на лес. Общая площадь пожара составила 42,4 га.

Чтобы потушить пламя, на местность выехали 18 пожарных и 4 единицы техники. Пожар был ликвидирован только на следующий день, поздно вечером 20 октября.

Траву мужчины выжигали для того, чтобы удобнее было охотиться.

Департамент лесного комплекса Тюменской области оценил ущерб в 208 тысяч рублей. Один из обвиняемых на стадии следствия возместил половину причиненного ущерба (104 тысячи рублей).

Тем не менее наказание для обоих было одинаковым: 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Кстати, максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее рассказывала, как выглядят лесные пожары.