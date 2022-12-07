В Тюмени за 2 млрд рублей продали «Зеленый берег»

Фото: группа Вконтакте "Активо" инвестиции в недвижимость"

Расположенный в заречной части Тюмени торговый центр «Зеленый берег» купила московская компания «Активо».

Буквально за сутки до объявления о совершении сделки «Активо» опубликовала в своих социальных сетях герб Тюменской области с надписью: «Скоро...»

Торговый центр общей площадью 25 тысяч квадратных метров находится на одной из главных артерий Тюмени – улице Алебашевской. Главные арендаторы ТЦ – «Лента» и Hoff, на которые приходится 84% всей площади. Всего в ТЦ около 600 арендаторов, а перед ним огромная парковка на 700 машино-мест

Новые владельцы предлагают частным инвесторам вкладываться в эту недвижимость как в инвестиции с предполагаемым доходом 20% в год. Как указано сайте компании, инвесторам предлагают купить паи стоимостью 366,5 тыс. рублей.

Ранее «Зеленым берегом» владела группа компаний «Партнер», а директором ТЦ был экс-депутат городской думы Геннадий Разницын.

«Зеленый берег» построили в 2007 году, когда началось строительство 3-го Заречного микрорайона.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в заречной части города почти за миллиард продавали ТЦ «Па-На-Ма».