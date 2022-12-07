В Тюмени мужчина выпал из окна 25-этажного дома

Мужчина погиб, выпав из окна дома. Фото: соцсети.

В Тюмени из окна дома № 90 на улице Малыгина выпал мужчина. Тело наполовину лежит на тротуаре, наполовину – на проезжей части. На мужчине нет обуви, но вблизи валяется один красный кроссовок.

Очевидцами падения стали тюменцы, стоявшие на остановке в этот момент. Мимо проезжала бригада скорой помощи.

Медики констатировали смерть человека в 12.10. Фото: соцсети.

Медики зафиксировали смерть человека около 12.10.

Дом № 90 на улице Малыгина – 25-этажный. И это далеко не первый случай падения людей из его окон. В сентябре 2017 года из окна 15-го этажа этого же дома выпал 40-летний тюменец. Он также погиб.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о гибели девушки, выпавшей из окна дома на улице Бориса Щербины.