В Тобольске водители сыграли в футбол с бездомными

Футбольный матч ПАТП - бездомные прошёл в товарищеской обстановке. Фото сайта tobolsk.info.

Несколько необычный футбольный матч прошел в Тобольске. Играли команда местного ПАТП и бездомные. Матч товарищеский и направлен на помощь в реабилитации людей, у которых в жизни, кажется, уже ничего не осталось.

Такой футбол стал возможен благодаря проекту «Мяч надежды», который реализует АНО «Импульс». Этот проект получил поддержку фонда президентских грантов, и теперь у бездомных есть своя футбольная команда, а соперниками станут местные организации. Вскоре, например, должен состояться матч со сборной «Сибура».

Руководитель проекта Ольга Рябинина рассказала, что главная цель акции: организовать регулярные занятия по футболу для бездомных и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Занимаясь спортом, они попадают в другую обстановку, отличающуюся от их привычной, в другую социальную среду и получат шанс на реабилитацию.

Кстати, у команды бездомных есть тренеры, а волонтеры медицинского колледжа проводят медицинское обследование перед тренировкой.

С начала июня бездомные футболисты тренировались на футбольном поле у кафе «Нафаня» в 10 микрорайоне, а зимой – в спортзале.

Матч с командой ПАТП закончился в пользу водителей – 14:7, но очевидно, что команде бездомных футбол интересен.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, как помочь бездомному.