По Тюмени пробежался Дмитрий Губерниев

Тренировка Губерниева с Ильичом. Фото: телеграм-канал "Реальный Губер".

Активную пробежку по улицам Тюмени устроил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев. В социальных сетях он рассказал о том, что потренировался с Ильичом.

– А я уже в Тюмени! Пойду потренируюсь перед сном! Зима, мороз! – написал комментатор.

На улице в это время было всего 18 градусов.

– С Ильичом потренировались в центре города. Володя молодец, крепкий! Выдержал мой темп, – написал Губерниев в своем аккаунте в телеграм-канале «Реальный губер»

Дмитрий Губерниев приехал в Тюмень на этап Кубка России по биатлону, который с 6 по 12 декабря пройдет на спортивной базе «Жемчужина Сибири». Уже утром 7 декабря Губерниев вновь упомянул Тюмень

– Доброе утро! Тюмень и страна! Наши сердца принадлежат биатлону! Уже в четверг на Матче из Тюмени! – написал он.

48-летний Губерниев – один из самых известных спортивных комментаторов России. Трижды лауреат премии ТЭФИ, телеведущий на канале МАТЧ ТВ. Мастер спорта по академической гребле, перворазрядник по лыжным гонкам. В разное время работал фитнес-инструктором, охранником, тренером по физподготовке в «Лужниках».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в Уватском районе на минувшей неделе прошел этап Кубка России по биатлону.