Микроскоп в стоматологии. Нужен или нет?

Эндодонтия – это часть терапевтической стоматологии, включающая лечение корневых каналов зубов

Сегодня многие стоматологические манипуляции подразумевают применение оптического увеличения. Однако до сих пор соответствующее оборудование есть не везде, из-за чего лечение зубов под микроскопом в основном проводится в серьёзных клиниках, располагающих хорошей материальной базой и высококвалифицированным персоналом.

Использование микроскопа даёт стоматологам целый ряд преимуществ, прежде всего в области эндодонтии. Эндодонтия – это часть терапевтической стоматологии, включающая лечение корневых каналов зубов. Следовательно, врач данной специализации занимается лечением корневых каналов при наличии в зубе острого воспалительного процесса – пульпита или перешедшего в хроническую форму периодонтита. Также стоматолог-эндодонтист занимается лечением зубов со сложной анатомией корневых каналов.

Микроскоп же позволяет врачам как следует рассмотреть зуб изнутри и чётко визуализировать процесс обработки каналов. Благодаря большому увеличению можно оценить качество прилегания пломб к зубу, выявить трещины эмали, диагностировать кариес на начальном этапе, определить структуру корневых каналов и их ответвлений, диагностировать наличие перфораций в зубе и многое другое, в связи с чем микроскоп в эндодонтии применяется на всех этапах лечения.

С какими случаями наиболее часто сталкиваются врачи при лечении зубных каналов? На этот вопрос мы попросили ответить тюменских стоматологов Алёну Кирьянову и Шамиля Дадашева, специализирующихся на эндодонтическом лечении.

– Чаще всего это лечение корневых каналов постоянных зубов у детей, когда кариес перешел вглубь зуба, – пояснил Шамиль Дадашев.

– В моей практике также преобладает лечение воспалительных процессов в корне зуба, но у взрослых. Сейчас случаи с оставленными инструментами в зубных каналах – уже редкость, к счастью. А благодаря технологиям, в том числе и применению микроскопа, таких ситуаций можно совсем избежать, – рассказала Алёна Кирьянова.

Благодаря оборудованию, дающему значительное увеличение, у врачей появляется возможность более точно работать, аккуратней удалять зараженные ткани, находить даже самые «спрятанные» каналы, дефекты и лечить их надлежащим образом. Кроме того, высокая точность избавляет от необходимости делать большие надрезы. Также более качественно пломбируются каналы. Помимо этого, за счет зрительного увеличения поверхности зуба и пломбировочного материала значительно повышается качество реставрационной работы. Поэтому мы можем смело утверждать, что микроскоп помог сохранить множество зубов с проблемными каналами.