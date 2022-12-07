В Тюмени сбили первокласссника на пешеходном переходе

Ребенок попал под колеса машины на пешеходном переходе. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени ранним утром под колеса машины на пешеходном переходе на перекрестке улиц Полевой и Садовой попал первоклассник. Ребенок, очевидно, шел на занятия в школу № 38, расположенную поблизости.

Светофор не работал. Другие водители пропустили ребенка, который, по свидетельству очевидцев, переходил дорогу вприпрыжку, а водитель «Киа» – нет.

Водитель уехал с места аварии. Скорую помощь и полицию вызвала проходившая мимо женщина, она же сообщила номер автомобиля, уехавшего с места ДТП.

Водитель скрылся с места ДТП. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

30-летний водитель «Киа» вернулся только после звонка из ГИБДД. У мужчины 10-летний стаж вождения.

Обстоятельства ДТП выясняются. Школьник проходит обследование в больнице.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о том, что подростки все чаще стали садиться за руль. Только за последние два дня госавтоинпекторы задержали четверых малолетних водителей: один из них дрифтовал на парковке у торгового центра, другой ездил по улицам поселка Богандинский, еще двое ехали на двух машинах в центре Тюмени, надеясь проскочить мимо патрулей.