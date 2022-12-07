Тюменцам рассказали, какие продукты к новогоднему столу стоит купить заранее

Роспотребнадзор посоветовал покупать продукты к новому году заранее Фото: Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Тюменской области

В управлении Роспотребнадзора посоветовали сберечь время и силы, сэкономить средства и подготовиться к празднику без лишней спешки. Для этого в ведомстве рекомендуют продумать новогоднее меню заранее. Из получившегося списка нужно убрать все, что имеет короткий срок годности. Все остальное можно приобретать уже сейчас.

1. Консервированные овощи: зеленый горошек, кукурузу, оливки, маслины и разносолы. Срок годности у этих продуктов длительный, и место в холодильнике они не займут, так как хранятся при комнатной температуре.

2. Алкогольные напитки, пакетированные соки, морсы, компоты, бутилированную воду. Цены на шампанское накануне Нового года стремительно взлетают вверх, поэтому экономия бюджета при покупке впрок получается ощутимой.

3. Растительное масло, майонез, муку, соль, сахар, крупы, специи – все то, без чего не обойтись каждый день, но в выходные и праздничные дни расход этих продуктов существенно увеличивается. Пополняем запасы!

4. Деликатесы: сырокопченые колбасы, рыбу, икру. При выборе обратите внимание на срок годности и качество упаковки.

5. Яйца – практически незаменимый продукт, который используется для приготовления салатов, разнообразных закусок, домашней выпечки. Срок годности свежих яиц около 30 дней, но хранить их нужно в холодильнике.

6. Шоколадные конфеты. Сладкие подарки можно собрать самостоятельно, подсмотрев интересные идеи для оформления в интернете. Или купить уже готовые фасованные наборы.

7. Замороженное мясо и рыбу. По вкусу блюда из замороженных продуктов уступают свежим, поэтому руководствуйтесь вашими предпочтениями.

В Роспотребнадзоре советуют за несколько дней до праздника запланировать покупку овощей, присмотреться к сыру, ветчине, вареным колбасам. Продукты в промышленной упаковке до наступления праздника не испортятся. Лиственные овощи, помидоры, огурцы, фрукты стоит приобрести накануне.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что можно приготовить на Новый год.