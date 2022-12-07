В Тюменской области для лосей создали заказник «Североболотный»

В Тюменской области создали лосиный заказник. Фото с сайта администрации Тюменской области.

В Тюменской области создали заказник, где будет проходить ежегодная зимняя и весенняя миграция лосей. Он расположен в Вагайском районе на границе с Омской областью. Площадь заказника – 178 572 га.

«Североболотный» имеет уникальную ценность для репродукции, кормежки, зимовки, токовища и пути миграции охотничье-промысловых видов млекопитающих и птиц. На отдельных участках территории в северной, северо-восточной и западной частях заказника часть популяции лося производит отел.

На территории заказника расположены токовища глухаря и тетерева. Из других охотничье-промысловых видов здесь обитают белая куропатка и рябчик. Также на данной территории обнаружено место постоянного гнездования орлана-белохвоста, занесенного в Красную книгу Тюменской области.

Для сохранения уникальной экосистемы заказника установлен режим особой охраны: в его границах запрещены охота, отлов и отстрел диких животных, нахождение с оружием и другими орудиями охоты, с продукцией охоты и собаками охотничьих пород, проведение рубок, размещение отходов всех видов, сброс сточных вод и другая деятельность, способная негативно сказаться на природном объекте.

Постановление о создании заказника принято 2 декабря 2022 года правительством Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в Тобольске на территории мусороперерабатывающего завода были замечены краснокнижные орланы-белохвосты.