На новый год тюменские школьники отдохнут 9 дней

В новогодние каникулы тюменские школьники отдохнут 9 дней: с 31 декабря по 8 января включительно. Вторые зимние каникулы продлятся с 20 по 26 февраля, а весной дети не пойдут в школу с 3 по 9 апреля.

В департаменте образования Тюменской области отмечают, что общее количество каникулярных дней сократилось вдвое по сравнению с прошлым годом. При этом каждая школа может самостоятельно формировать график каникул.

График каникул на 2022-2023 учебный год. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что у первоклашек каникулы продлятся на неделю дольше, чем у остальных школьников.