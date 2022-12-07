Тюменец подарил любимой ворованные сапоги, но они не подошли по размеру

Тюменец украл сапоги для возлюбленной.

В одном из торговых центров Тюмени на улице Дмитрия Менделеева пропали сапоги. Три пары. Владелец торговой точки оценил ущерб в 6 тысяч рублей. Вызвали полицию, изучили камеры видеонаблюдения и выяснили, что женские сапоги присвоил знакомый полицейским гражданин 1986 года рождения.

Ранее уже судимого мужчину задержали. Он рассказал, что в день кражи гулял по торговому центру с возлюбленной. При этом целью похода были именно сапоги. В одном из магазинов мужчина заметил, что на него никто не обращает внимания, срезал антикражные устройства с трех пар обуви и сложил их в рюкзак, после чего они с девушкой покинули торговый зал.

Придя домой, мужчина вручил возлюбленной украденные сапоги, но они не подошли ей по размеру. Тогда подозреваемый решил продать похищенное имущество на рынке, а вырученные деньги потратить на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальное наказание – 2 года лишения свободы. Мужчину отпустили, обязав явиться по первому требованию.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о краже телевизора с прилавка: в одном из торговых центров мужчина просто положил телевизор себе в сумку.