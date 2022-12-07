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НовостиПроисшествия7 декабря 2022 3:40

Тюменец подарил любимой ворованные сапоги, но они не подошли по размеру

Ранее судимый мужчина может обновить свой список исправительных колоний
Иван Литвинов
Тюменец украл сапоги для возлюбленной.

Тюменец украл сапоги для возлюбленной.

В одном из торговых центров Тюмени на улице Дмитрия Менделеева пропали сапоги. Три пары. Владелец торговой точки оценил ущерб в 6 тысяч рублей. Вызвали полицию, изучили камеры видеонаблюдения и выяснили, что женские сапоги присвоил знакомый полицейским гражданин 1986 года рождения.

Ранее уже судимого мужчину задержали. Он рассказал, что в день кражи гулял по торговому центру с возлюбленной. При этом целью похода были именно сапоги. В одном из магазинов мужчина заметил, что на него никто не обращает внимания, срезал антикражные устройства с трех пар обуви и сложил их в рюкзак, после чего они с девушкой покинули торговый зал.

Придя домой, мужчина вручил возлюбленной украденные сапоги, но они не подошли ей по размеру. Тогда подозреваемый решил продать похищенное имущество на рынке, а вырученные деньги потратить на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальное наказание – 2 года лишения свободы. Мужчину отпустили, обязав явиться по первому требованию.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о краже телевизора с прилавка: в одном из торговых центров мужчина просто положил телевизор себе в сумку.