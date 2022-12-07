Правительство Тюменской области продолжит субсидировать железнодорожные перевозки

Правительство Тюменской области будет субсидировать пассажирские перевозки на железной дороге. Фото: Андрей Новиков

Новое соглашение будет действовать три года и необходимо для того, чтобы удержать комфортные цены на пассажирские перевозки.

- Подписали с РЖД соглашение о сотрудничестве. Оно рассчитано на ближайшие три года. Все, о чем мы договаривались в рамках предыдущего соглашения, сделано. Еще больше планов наметили на последующие годы. Правительство области продолжит субсидировать пригородные железнодорожные перевозки. Тариф для земляков удержим на социально доступном уровне. Сохраним льготы на проезд, в том числе для школьников. Будем строить новые развязки и надземные пешеходные переходы в местах пересечения с железнодорожными путями, - написал Александр Моор в своих соцсетях.

Предполагается, что компания РЖД в свою очередь продолжит совершенствовать железнодорожную инфраструктуру (в том числе на условиях государственно-частного партнерства) будет обновлять вагоны поездов и реконструировать вокзалы.

Один из пунктов - организация грузового двора на территории индустриального парка «Богандинский».

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» рассказывала, что с 1 января в регионе вырастет стоимость проезда в электропоездах.