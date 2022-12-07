В Тюмени 7 декабря 2022 года ожидается небольшой снег

В Тюмени ожидается небольшой снег. Фото: Андрей Новиков

В Тюмени 7 декабря 2022 года ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, местами изморозь, днем местами небольшой снег, ветер юго-западный 3-8 м/с, температура ночью -19...-24 градусов, днем -13...-18 градусов. В Ишиме -14...-16 градусов, в Ялуторовске -15...-17 градусов.

Прогноз погоды на 7 декабря 2022 года. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

7 декабря (24 ноября по старому стилю) Катеринин день. В православном календаре это день почитания великомученицы Екатерины Александрийской. Другие названия праздника: «Катеринин день», «Катерина Женодавица», «Катерина санница».

На Екатерину Санницу парни признавались особым образом понравившейся девушке в своей симпатии – приглашали ее покататься в санях. А окружающие наблюдали, кто чаще всего к кому садится в сани, чтобы после сделать выводы о предстоящих браках.

Приметы 7 декабря:

- Ясный день — зима ожидается суровая.

- Звёзды меньше обычного — жди снегопада.

- Коровы задними ногами трясут — вскоре придут холода.

- Вокруг луны заметны круги — погода будет морозная.

- Утром слякоть или туман — через 10 дней серьезно похолодает.